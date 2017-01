INSÓLITAS DECLARACIONES DE CELAURO

“En realidad hay problema del agua potable, lo bueno de la lluvia es que desciende la temperatura y eso hace que el consumo del agua disminuya porque uno consume más agua cuando más calor hace”.

“Pero nuestro problema real es que nuestra planta está colapsada, es por eso que venimos peleando desde hace muchos años por la planta nueva de tratamiento de agua que es lo que vino anunciar cuando estuvo en Clorinda el Presidente Mauricio Macri y que se está haciendo en estos momentos”.

“La Planta que enunció y está construyendo el Gobierno Nacional va a hacer la solución definitiva al problema, pero de acá hasta que se inaugure esa planta y todo lo que podemos hacer es ir mitigando la situación, pero no vamos a encontrar una solución al problema del agua. Clorinda creció demasiado para una planta de agua que cuando se hizo estaba pensado para 20.000 personas y se fue ampliando y hoy hay más de 80.000 personas”,

“Entonces obviamente que vamos a tener problema de agua, esta decisión del gobierno nacional también es apostar a esa obra va a traer una respuesta definitiva y que encima hace una proyección importante a futuro a una proyección de 150.000 habitantes, esa es la solución definitiva”, indicó.

“Yo calculo por lo menos 2 años de construcción de esa planta, y bueno vamos a seguir aguantando esta situación. La verdad que no te sabría decir exactamente y el Presidente lo hizo público si ustedes ven el video, cuando él se dirige a mí y me dice que me hacía responsable de esta obra y que lo tenía que mantener informado porque él lo quería inaugurar dentro de dos años”. Finalizó

LO QUE NI DIJO CELAURO

El intendente de nuestra ciudad, el que fue intendente durante 10 años y aún le faltan 2, pero nunca movió un dedo para que se construya una planta nueva, jamás, ni cuando fue radical le exigió al gobernador Insfrán que cumpla sus promesas de campaña. Recordemos que el gobernador la anunció muchas veces, pero tuvo que llegar Macri, para poner la obra en marcha.

Celauro nunca se interesó que el pueblo tuviera o no tuviera agua, en los barrios siempre faltó y ahora explota porque falta en el centro.

Jamás se preocupó por poner tanques de agua colectivos en los barrios y los que había los sacó, tampoco se interesó nunca por tenés camiones que transporten agua a los barrios, en vez de comprar pavadas como la famosa barredora, que nunca funcionó o impedir que el sobrino compre 16 cámaras para el Concejo o motos de $ 34 mil.

Por último quien realizó un pedido formal para la construcción de la planta potabilizadora de agua lo realizó el diputado Abraham Skierkier.