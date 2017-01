OTRA MARCHA PIDIENDO JUSTICIA

Analía Verónica Medina

Voy a estar bien. No llores, fíjate por CINTHIA me duele un poco, pero voy a estar bien, estas fueron las últimas palabras de EVER a su hermanito que fue a verlo en esa esquina donde lo dejo tirado ese asesino no solo a él sino muerta a Cinthia.

Hoy la policía no quería permitir a los que marchaban pasar por la casa de la flia Díaz el motivo no se sabe fuerte custodia, ¿Porque? Si ellos solo marchan pidiendo JUSTICIA, pero la gente pudo más y pasaron como siempre en silencio y con el dolor en los corazones. Me encontré con doña Asunción que vino apoyar a esas madres. Nuevamente la mamá de Dani con un dolor recordando como extraña a su hijo, aunque ella lo sabe en una estrella dándole fuerza a Carmen Benítez, la madrastra de EVER también quebrada de dolor agradeciendo tanto a las personas y tratando de explicar a los hermanitos de EVER porque no está más yo seguía fuerte escuchando, pero debo decir que mis lágrimas salieron sin parar al escuchar a ese hermanito de EVER relatar las últimas palabras de EVER.

No deje de llorar al escuchar a la mamá de Cinthia Juana Arévalos contar que anoche en sueños la vio beso y le dijo que la quería mucho.

Escuché también la historia de Víctor Santillán y el pedido de justicia. Tanto dolor nosotros como cada miércoles y esas flias lo tendrán eternamente.

El hermano de EVER Rubén Galeano también pidió que hablen los que más saben los que estuvieron ahí ese día que un asesino les saco lo que más amaban. Su primo Juan también como siempre apuntalando a la familia. Vi muchas caras conocidas y no conocidas y pude ser testigo del súper abrazo de quién siempre tiene palabra Graciela Fatecha cuando la abrazo a la mama de Cinthia.

Nuevamente nadie de prensa más que nosotros, es que el Dakar, el futbol, hablar de políticos, entre otras cosas es. ¿Más importante que estar cubriendo estos hechos tan dolorosos? Pero ya no importa, porque como sea desde mi lugar gritaré hablaré y no dejare de acompañar a estas familias.