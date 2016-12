DETALLES DE LA MANIFESTACIÓN DE AYER RECLAMANDO JUSTICIA POR LA MUERTE DE DANIEL FERNANDEZ, EVER GALEANO Y CYNTHIA ROJAS.

Inició el acto la Sra. Carmen Benítez de Fernández Madre de Daniel, atropellado el 25-12-2015 por un gendarme que se dio a la fuga. Contó el dolor con que pasaron esta navidad, que sobraba una silla en su mesa, que casi no comieron, llanto, y fueron a dormir, muy conmovedor las expresiones de la señora que solo pide que el autor de la muerte de su hijo sea condenado a la mayor cantidad de años y que vaya a prisión, y pidió a las autoridades que realicen más control para que no vuelva a suceder hechos de esta naturaleza.

A continuación, tomo el micrófono la madre de Cinthia Rojas, quien apenas podía hablar por el dolor que esta atravesando por la pérdida de su hija de una manera tan salvaje, e indignada que el autor esté libre, dijo que le ofrecieron dinero, pero que en ningún momento ella acepto, no va a vender el alma de su hija, solo pide JUSTICIA.

Después tomo la palabra la hermana de Cynthia Rojas, quien también comento por el difícil momento que están atravesando, el dolor por la muerte de su hermana, y dijo públicamente, “me hago cargo de lo que digo, nuestra abogada la Sra. Morínigo nos está haciendo mal las cosas, nos está perjudicando (utilizo otras palabras, fuertes, que no recuerdo bien) y le dijeron que cambiarían de abogado, ante lo cual la abogada Morínigo les respondió (con mentiras) que no podían cambiar, que ella ya inicio los tramites y que no se puede. Ante esos dichos ya le aconsejaron a la familia, que si pueden cambiar de abogado cuantas veces lo consideren necesario.

a continuación ALEJO CARDOZO hizo uso de la palabra, haciendo recordar a los presentes, que vivimos en un país, en una provincia, en una ciudad de corrupción, donde los políticos de turno han corrompido a todas las instituciones públicas, y al sector privado, que no existe la independencia de poderes, y que los jueces solo deben cumplir con su deber, tienen todas las pruebas sobre su escritorio y solo deben aplicar el CODIGO PENAL, lo que han aprendido, nada difícil, y que si la justicia del hombre no llega, si o si lo hará la justicia de DIOS, todos pagaran aquí en la tierra por sus delitos.

Después hablaron familiares de Ever Galeano.

pero ambas familias confirmaron que hubo ofrecimiento de dinero, pero que no aceptaron y no piensan aceptar. QUIEREN JUSTICIA.