EL PAMI CLORINDA SUMA EL SERVICIO DE INTERNACIÓN DOMICILIARIA PARA SUS AFILIADOS

Médicos, enfermeros, kinesiólogos, entre otros profesionales atenderán a partir de ahora en los domicilios de los abuelos del PAMI a través del Servicio de Internación Domiciliaria que la obra social suma para los afiliados de la segunda ciudad. Este servicio tiene como objetivo evitar el traslado y la internación innecesaria en la clínica prestataria brindándoles comodidad a los abuelos para atenciones y seguimientos puntuales.

Alejandro Acuña, Jefe del PAMI Clorinda, destacó este importante avance y brindó detalles del servicio. “Se otorga, en la mayoría de los casos, a pacientes que han recibido el alta de una internación hospitalaria o de cualquier centro asistencial y aún necesitan continuidad de tratamientos de rehabilitación o seguimiento de profesionales de enfermería o, por su patología, requieren de atención compleja en domicilio”, señaló.

Y continuó Acuña: “se realizan en el domicilio del paciente todas las prácticas posibles, en las modalidades de atención médica, enfermería, kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología , teniendo en cuenta su entorno familiar y las características psico-sociales , culturales e individuales del paciente”.

“El servicio brinda asistencia a personas con distintas patologías, se tiende a lograr la mayor autonomía posible del paciente y a que la familia participe en el proceso de recuperación ya que, contando con el asesoramiento adecuado, se convertirá en el principal sostén de los cuidados y tratamientos prescriptos por los profesionales”, asintió el mismo.

De acuerdo a la complejidad de los cuidados requeridos, el servicio se divide en tres niveles de atención:

Nivel A: Para pacientes portadores de patologías que no le provocan dificultad en su alimentación vía oral ; no presentan escaras o presentan escaras Tipo I; pueden no estar en situación de postración, pero requieren seguimiento médico, cuidados de enfermería, kinesiología, terapia ocupacional y/o fonoaudiología .

Nivel B: Para pacientes en situación de postración; con escaras en grados II o III; que pueden requerir asistencia respiratoria no invasiva (oxigenoterapia administrada por máscara o bigotera, permanente o intermitente, o concentrador de oxígeno). No asistencia respiratoria mecánica. Su alimentación puede ser entera (por SNG o gastronomía)con sonda vesical, traqueotomía, gastrostomía, colostomía y/o plan de hidratación parental o quimioterapia .

Nivel C: Para pacientes postrados crónicos, con patologías potencialmente letales a corto o mediano plazo, y que no respondan a tratamientos disponibles hasta la actualidad, con finalidad curativa. Pueden tener escaras en Grado IV; alimentación entera (por SNG o gastronomía), sonda vesical traqueotomía, y requieren asistencia respiratoria mecánica (por Bpap o Cpap o respirador volumétrico), el que será provisto por el PAMI.

Alejandro Acuña destacó finalmente el acompañamiento de las autoridades del PAMI Formosa quienes llevan muy en cuenta las necesidades de los abuelos de Clorinda. “Este importante servicio es un avance más que con mucho esfuerzo se va logrando. El Servicio de Internación Domiciliaria está disponible desde ahora y los afiliados y familiares que lo requieran se pueden informar en el PAMI Clorinda, cumplimentar los requisitos con su médico de cabecera y de inmediato se accede a este nuevo beneficio”, cerró.