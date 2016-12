MARCELO TINELLI DURÍSIMO CONTRA EL GOBIERNO

En su cuenta de Twitter se despachó con once frases lapidarias. Desde el pedido de renuncia a Prat-Gay y la plata para los piqueteros hasta la crisis de los clubes de fútbol y la rescisión del contrato de FPT

El pedido de renuncia a Prat-Gay pareció ser la chispa que encendió su red social. A las 12:17, en su cuenta de Twitter, y para las 9.134.830 personas que lo siguen, Marcelo Tinelli se descargó duro contra el Gobierno:

“Ahhhh bueno!! La economía para atrás mal y encima se va Prat Gay.

¡Que 2017 se nos viene!!”, escribió el conductor.

Siguió con varios RT, uno al periodista Santiago Fioriti, quien detalló: “Se va Prat Gay. Dato: hasta anoche, él mismo y sus asesores de mayor confianza lo desmentían y se mostraban ofendidos por la consulta”.

“El Gobierno decide unilateralmente rescindir el contrato de FPT. Ahora para pagar exige la creación de la Superliga.” escribió el conductor

Trece minutos más tarde, fue aún más duro. En diez frases lapidarias se refirió a la gran crisis que atraviesa el fútbol argentino. Y señaló al Gobierno como único responsable de la delicada situación de los clubes.

Hombres cercanos al vicepresidente de San Lorenzo afirman que en reuniones mantenidas la semana pasada, Tinelli ya había expresado su enorme malestar: “Es tiempo de decir basta”, dijo el conductor.

“El Gobierno decide unilateralmente la rescición del contrato de FPT. Ahora para pagar exige la aprobación del nuevo estatuto”.

“El Gobierno decide unilateralmente la rescición de FPT. Ahora para pagar exige un plan de regularización de deudas de los clubes”.

“El Gobierno decide unilateralmente la rescición de FPT. Ahora va exigir certificados de vacunación antivariólica de los Ptes de clubes” continuo en una seguidilla de twits.

“No puede ser que los clubes no tengan plata ni para comprar un pan dulce”, se lo escuchó decir en una de esas reuniones. Los convocados coincidieron en que la situación ya no da para más: “Nos pedían el estatuto, nos pedían de todo, y no nos dan nada a cambio”, se quejaron.

“Los clubes están en la lona y no pueden pagarle ni a sus empleados”, finalizó la reunión Tinelli visiblemente enojado y frente a varios testigos.

Tinelli responsabiliza al Gobierno directamente de la asfixia económica que hoy viven los clubes: “Basta de decir desde el Gobierno que los dirigentes del fútbol son chorros. Eso es una mentira”, disparó. Y siguió sin anestesia:

“Seguramente en el fútbol como en la política hay gente deshonesta, pero la función social y deportiva de los clubes es maravillosa”.

“Y somos una gran mayoría los dirigentes honestos que ponemos dinero de nuestro bolsillo para mantener a nuestros clubes y ayudar socialmente”.